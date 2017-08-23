ФОТО DELFI: Экс-политик Прийт Тообал открыл похоронный дом в Вильянди

Бывший политик Прийт Тообал все увеличивает свой похоронный бизнес, а именно сегодня он открыл в Вильянди на улице Вакзали похоронный дом Rahula.

Rahula Прийта Тообала принадлежат похоронные бюро как в Сууре-Яани, так и в Вильянди. Теперь вдобавок еще и похоронный дом Rahula в Вильянди.

Похоронный дом Rahula — это здание, в котором есть зал для проведения похоронной церемонии и зал для поминального стола.