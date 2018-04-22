22.04.2018, 10:41

ФОТО DELFI: EKRE в воскресенье выбирает председателя и новое правление партии

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дополнено в 12:49
rus.delfi.ee
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EKRE valimispidu
EKRE valimispiduFoto: Ilmar Saabas

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в воскресенье, 22 апреля, проводит свой съезд в Концертном зале "Эстония". Политической силе предстоят выборы партийного руководства, передает rus.err.ee.

Выборы председателя пройдут на безальтернативной основе — на этот пост претендует только действующий лидер партии Март Хельме.

Кроме председателя и правления на съезде партии выберут трех вице-председателей, 11 членов правления, 15 членов советов и членов суда чести.

Если на место председателя только один кандидат, то на место вице-председателей и членов правления будет конкуренция. Например, на место трех вице-председателей сейчас пять кандидатов — Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Яак Мадисон, Арго Лууде и Мерри Аарт.

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