ФОТО DELFI: EKRE в воскресенье выбирает председателя и новое правление партии

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в воскресенье, 22 апреля, проводит свой съезд в Концертном зале "Эстония". Политической силе предстоят выборы партийного руководства, передает rus.err.ee.

Выборы председателя пройдут на безальтернативной основе — на этот пост претендует только действующий лидер партии Март Хельме.

Кроме председателя и правления на съезде партии выберут трех вице-председателей, 11 членов правления, 15 членов советов и членов суда чести.

Если на место председателя только один кандидат, то на место вице-председателей и членов правления будет конкуренция. Например, на место трех вице-председателей сейчас пять кандидатов — Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Яак Мадисон, Арго Лууде и Мерри Аарт.