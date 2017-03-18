18.03.2017, 15:15

ФОТО DELFI: Эдгар Сависаар впервые за долгое время появился на публике

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Эдгар Сависаар впервые за долгое время появился на публике
Foto: Anni Õnneleid

Впервые за долгое время на публике появился экс-лидер центристов Эдгар Сависаар на собрании тартуского отделения Центристской партии.

До самого последнего момента появление Сависаара было сомнительным. Собрание началось в 11:00, а Сависаар прибыл около 14:00.

Как рассказал источник Delfi, так называемое появление Сависаара на публике, - это часть его плана по возвращению в политику. На этой неделе появилась новость, что Сависаар может выставить свою кандидатуру на выборах в местное самоуправление в Ласнамяэ.

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