ФОТО DELFI: Эдгар Сависаар впервые за долгое время появился на публике

Впервые за долгое время на публике появился экс-лидер центристов Эдгар Сависаар на собрании тартуского отделения Центристской партии.

До самого последнего момента появление Сависаара было сомнительным. Собрание началось в 11:00, а Сависаар прибыл около 14:00.

Как рассказал источник Delfi, так называемое появление Сависаара на публике, — это часть его плана по возвращению в политику.

Экс-лидер центристов в очередной раз подчеркнул, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах в местное самоуправление, если здоровье позволит сделать это.

Он отметил, что купил бионический протез и теперь его использует.

"Я инвалид с одной ногой, было бы странно, если бы я сказал вам, что все очень хорошо и в порядке, ура. Не все в порядке, если человек с одной ногой", — сказал Сависаар.