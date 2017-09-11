11.09.2017, 15:25

ФОТО DELFI: Цветочный рынок на улице Виру закрыт до Рождества


rus.delfi.ee
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Viru tänava tühjad lillepoed Foto: Hendrik Osula

Из-за работ по реконструкции в этом году цветы придется покупать где-нибудь в другом месте, а не на цветочном рынке на улице Виру. Также нет уверенности, вернутся ли те же продавцы цветов на свои прежние торговые точки.

На цветочном рынке ремонтируют фасады, входы и крыши, а на крыше киосков появится зона летних кафе. "Также добавят освещения и обновят мебель киосков", — сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк изданию Pealinn. Цветочный рынок закрыт до 22 декабря.

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