ФОТО DELFI: Цветочный рынок на улице Виру закрыт до Рождества

Из-за работ по реконструкции в этом году цветы придется покупать где-нибудь в другом месте, а не на цветочном рынке на улице Виру. Также нет уверенности, вернутся ли те же продавцы цветов на свои прежние торговые точки.

На цветочном рынке отремонтируют фасады, входы и крыши, а на крыше киосков появится зона летних кафе. "Также добавят освещения и обновят мебель киосков", — сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк изданию Pealinn. Цветочный рынок закрыт до 22 декабря.