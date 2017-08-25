ФОТО DELFI: Центральный рынок полон мусора. Кто должен его убрать?

Утро пятницы, а возле Центрального рынка в Таллинне разбросаны бутылки, сломанные ящики и осколки. Именно такой вид впервые предстает перед приезжими, когда они идут от автобусного вокзала.

”Пока в киосках возле главных ворот Центрального рынка продают одеколоны, вид рынка не изменится, а ассоциалы, которые все разбрасывают, не исчезнут”, — написал читатель Delfi, и обратил внимание, что на фотографиях видны пустые бутылки от одеколонов.

По словам читателя, местные жители уже обращались с этой проблемой в городскую управу.

Данная территория принадлежит городу, и за ее состояние отвечает управа района.

”Мы обязательно передадим информацию о загрязненной части территории районной управе”, — обещает пресс-секретарь Таллиннской муниципальной полиции Меэли Хунт.

В прошлом году МуПо направила Таллиннскому коммунальному департаменту ходатайство об уборке расположенных по краю Тарту маантеэ скамеек, где собирались ассоциалы. Скамейки убрали, и благодаря этому обстановка сильно преобразилась.