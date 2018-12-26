26.12.2018, 19:08

ФОТО DELFI: Большой праздничный переполох в Таллиннском зоопарке — Деды Морозы поздравили животных


rus.delfi.ee
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Galerii: 52 pilti
Tallinna loomaaia jõulupidu Foto: Rauno Volmar

26 декабря Деды Морозы из Общества Дедов Морозов Эстонии посетили зоопарк и поздравили животных - угостили их лакомствами.

Приготовить подарки для больших и маленьких обитателей зоопарка помогли гномики-добровольцы из Общества Друзей Таллиннского зоопарка.

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