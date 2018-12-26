26.12.2018, 19:08
ФОТО DELFI: Большой праздничный переполох в Таллиннском зоопарке — Деды Морозы поздравили животных
26 декабря Деды Морозы из Общества Дедов Морозов Эстонии посетили зоопарк и поздравили животных - угостили их лакомствами.
26 декабря Деды Морозы из Общества Дедов Морозов Эстонии посетили зоопарк и поздравили животных - угостили их лакомствами.
Приготовить подарки для больших и маленьких обитателей зоопарка помогли гномики-добровольцы из Общества Друзей Таллиннского зоопарка.
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