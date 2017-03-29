ФОТО DELFI: Актера Тыну Микивера проводили в последний путь

21 марта в возрасте 73 лет скончался актер тыну Микивер, передает kultuur.err.ee. Сегодня его проводили в последний путь, пишет Publik.

Тыну Микивер в 1965-1977 годах работал в Молодежном театре, с 1977 года по 2007 год он был актером в Эстонском драматическом театре. Он также снимался во многих фильмах, среди которых, например, "Эстонка в Париже", "Красная ртуть", "Кровавый камень" и "Люди в солдатских шинелях".