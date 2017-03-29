29.03.2017, 16:00

ФОТО DELFI: Актера Тыну Микивера проводили в последний путь


rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Актера Тыну Микивера проводили в последний путь
Foto: Priit Simson

21 марта в возрасте 73 лет скончался актер тыну Микивер, передает kultuur.err.ee. Сегодня его проводили в последний путь, пишет Publik.

Тыну Микивер в 1965-1977 годах работал в Молодежном театре, с 1977 года по 2007 год он был актером в Эстонском драматическом театре. Он также снимался во многих фильмах, среди которых, например, "Эстонка в Париже", "Красная ртуть", "Кровавый камень" и "Люди в солдатских шинелях".

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