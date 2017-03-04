ФОТО DELFI: "А если кто-то умрет?" Объединенная левая партия Эстонии выбирала новое руководство

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии.

На месте присутствовали 53 делегата из заявленных 71.

Член ОЛПЭ Владимир Илляшевич предложил провести съезд закрытым, однако делегаты большинством голосов проголосовали против.

Во время выступления председатель ОЛПЭ Валев Калд сообщил, что от имени партии президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было направлено предложение о встрече.

"До сих пор даже ответа не было", — выразил сожаление Калд.

С докладом о финансовой составляющей партии выступил Анатолий Егоров. По его словам, сейчас на банковском счете партии 236 евро. Они поступили за счет членских взносов. "Раньше поступали пожертвования, когда партия была у власти [в Маарду]", сейчас — нет, — добавил Егоров.

Ранее шла речь о том, что на съезде может произойти ”переворот” и будет выбран новый председатель. Тем не менее Валев Калд сохранил за собой пост председателя правления. Сопредседателем правления был избран Мстислав Русаков. На должность председателя Совета партии был переизбран Владимир Дроздов.

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Изначально в состав правления предлагали выбрать 9 человек. "А если кто-то умрет?" — бросила реплику во время обсуждения член ОЛПЭ Лилли Жайворонская. Ранее на съезде отметили, что ряды партии поредели по причине того, что несколько ее членов ушли из жизни.В итоге в состав правления было избрано 11 человек (список ниже).

В частности, на собрании был представлен отчет правления о деятельности партии и намечены планы на будущее. В Резолюции конгресса было отмечено, что Объединенная левая партия Эстонии берет курс на обновление партии, выстраивает новые перспективы и подходы к формированию внутренней и внешней политики Эстонии.

Как сообщается в разосланном после съезда пресс-релизе ОЛПЭ, партия будет активно продвигать, распространять и воплощать лучшие идеи и наработки европейского левого движения, направленного на построение сбалансированного, социально ориентированного, свободного общества.

Новый состав правления ОЛПЭ