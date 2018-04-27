ФОТО DELFI: 11 лет апрельским событиям: много ли цветов у Бронзового солдата?

11 лет назад произошли апрельские события. Сегодня к Бронзовому солдату не принесли больше чем обычно цветов или венков.
27.04.2018, 15:05
11 лет назад произошли апрельские события. Сегодня к Бронзовому солдату не принесли больше чем обычно цветов или венков.
Avaliku teenistuse juhtimistalentide programm
RIIGIKANTSELEI
Tähtaeg: 10.05.2018
Kaunite kunstide kooli direktor
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Tähtaeg: 04.05.2018
Loovmeeskonna juht
MEEDIAMAAILM (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 07.05.2018
Tehnosüsteemide projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 14.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.