ФОТО: Дейси — эстонская девочка, убитая в возрасте 11 лет

В начале ноября 1941 года в Пярнуской синагоге были убиты 33 еврейских ребенка. Среди них была и Дейси Левин, историю которой стало возможно рассказать благодаря обнаруженных недавно документам. 30 писем находятся сейчас в Музее оккупаций, пишет Eesti Ekspress.

Дейси (Теэси) родилась в феврале 1930 года в Пярну, где ее родители-евреи держали магазин. Мать и отец наняли маленькой дочке эстонскую няню Хильде, которая проработала у них десять лет. Именно ее письма матери и стали источником бесценной информации.



Последнее письмо отправилось в путь в первый день войны, 22 июня 1941 года. Несколькими месяцами позже Дейси и еще 32 ребенка были убиты в Пярнуской синагоге.

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