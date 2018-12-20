ФОТО | Дед Мороз одарил депутатов Рийгикогу: EKRE — значок Трампа, реформистам — швабру

Потои пошла традиционная раздача подарков. Члены правления Рийгикогу спели традиционную рождественскую песенку "Прыгала мышь", за что они получили горчичные пластыри и антисептик.

Фракция EKRE получила книгу о популизме и значки Дональда Трампа из США. Март Хельме зачитал стихотворение.

Фракция соцдемов хором зачитала стихотворение Карла-Мартина Синиярва.

Затем Дед мороз подразнил Isamaa за то, что партия хочет писать свое название заглавными буквами — ISAMAA — и подарил им за стишок лупу.

Фракцию "под окном", состоящую из беспартийных депутатов, Дед Мороз вызвал выйти вперед и в шутку объявил, что теперь будет образована новая партия — Эстонская партия "под окном", а председателем партии стал бы сам Дед Мороз.

Центристская фракция выступила перед всеми в полном составе и под гитарное сопровождение Мярта Сультса спели песню "Рождественский колокол". В подарок они получили большую зеленую проездную карту и походный стул, чтобы они могли присесть между автобусными остановками.