20.12.2018, 11:37

ФОТО | Дед Мороз одарил депутатов Рийгикогу: EKRE — значок Трампа, реформистам — швабру

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rus.delfi.ee
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ФОТО | Дед Мороз одарил депутатов Рийгикогу: EKRE — значок Трампа, реформистам — швабру
Foto: Andres Putting

В четверг на заседание Рийгикогу к депутатам пришел Дед мороз, чтобы поздравить их. Он также выступил с речью, затронув тему экологии, похвалил депутатов за принятие госбюджета и поругал оппозицию за то, что они всем недовольны.

Потои пошла традиционная раздача подарков. Члены правления Рийгикогу спели традиционную рождественскую песенку "Прыгала мышь", за что они получили горчичные пластыри и антисептик.

Фракция EKRE получила книгу о популизме и значки Дональда Трампа из США. Март Хельме зачитал стихотворение.

Фракция соцдемов хором зачитала стихотворение Карла-Мартина Синиярва.

Затем Дед мороз подразнил Isamaa за то, что партия хочет писать свое название заглавными буквами — ISAMAA — и подарил им за стишок лупу.

Фракцию "под окном", состоящую из беспартийных депутатов, Дед Мороз вызвал выйти вперед и в шутку объявил, что теперь будет образована новая партия — Эстонская партия "под окном", а председателем партии стал бы сам Дед Мороз.

Центристская фракция выступила перед всеми в полном составе и под гитарное сопровождение Мярта Сультса спели песню "Рождественский колокол". В подарок они получили большую зеленую проездную карту и походный стул, чтобы они могли присесть между автобусными остановками.

От лица фракции реформистов выступил Мадис Миллинг, который поблагодарил Рийгикогу за то, что еще не был установлен налог на рождественские подарки. В подарок же Партия реформ получила швабру и корзину фруктов.

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