ФОТО: Цвет настроения кихелькондов: площадь Вабадузе украсили к лету

Площадь Вабадузе в Таллинне в преддверии празднований юбилейного лета ЭР100 украшена в цвета исторических церковных приходов, или кихелькондов. Завтра, 5 мая, в рамках акции дня полезных дел «Сделаем!» традиционными цветами и узорами кихелькондов будет украшено около 400 мест по всей Эстонии.

”Юбилейное лето в честь столетия Эстонской Республики будет посвящено событиям, объединяющим местные общины. Сохранению местных общин в разные времена способствовала их сильная связь со своим родным краем, это выражалось в том числе и в использовании цветов и узоров местных церковных приходов в национальных костюмах. Поэтому приглашаем всех завтра во время толок акции ”Сделаем!” вновь открыть для себя цвета кихелькондов”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”К началу толок в стилизованные цвета эстонских кихелькондов украшена и площадь Вабадузе”, — добавил Кастерпалу.

Узнать, к какому кихельконду относится то или иное место, можно на странице www.ev100.ee/kihelkonnad, где находится карта кихелькондов Эстонии, а также собрана полезная информация по проведению толок с покраской. Толоки можно зарегистрировать на странице www.teemeara.ee.