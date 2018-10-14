ФОТО: Cтали известны имена лауреатов премии “Учитель года 2018”

Вручая премию за дело жизни, министр образования и науки Майлис Репс сказала: ”У каждого человека своя жизнь и свой труд, но некоторым людям удается повлиять на жизнь общества куда больше, чем остальным. Сегодняшний лауреат — один из самых известных мыслителей, ученых и гуманистов Эстонии, который порой задает и неудобные вопросы, однако делает это с целью подчеркнуть нюанс, инициировать дискуссию, найти варианты решения проблемы”.

Министр подчеркнула, что вклад Вооглайда в жизнь Эстонии очень велик и заслуживает признания. ”Его лекции слушают и его книги читают люди очень разного возраста. Он очень много сделал для того, чтобы в Эстонии жил и трудился умный и деятельный народ”, — сказала Репс.

Помимо премии за дело жизни на торжественном гала-вечере ”Эстония учится и благодарит” были вручены годовые премии в девяти категориях, отмечены учащиеся, представлявшие Эстонию на международных конкурсах, а также лучший руководитель.

Майлис Репс выразила радость по поводу того, что начиная с этого года государственные премии будут вручаться и в области образования: ”В честь юбилея нашего государства сегодня мы впервые вручаем лучшим учителям и работникам сферы образования государственные премии. Победители были выбраны из более чем 1300 кандидатов, ими стали лучшие из лучших — ведущие специалисты в своей области, блестящие, преданные своему делу, сильные люди. Я очень горжусь вами и думаю о вашей работе как с точки зрения благодарного родителя, так и министра”.