14.10.2018, 20:40

ФОТО: Cтали известны имена лауреатов премии “Учитель года 2018”


rus.delfi.ee
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Galerii: 30 pilti
Foto: Madis Veltman

Сегодня, 14 октября, в концертном зале "Эстония" прошла церемония чествования лучших учителей и работников сферы образования Эстонии. Лауреатам впервые были вручены государственные премии в сфере образования, а также была вручена премия за дело жизни. Ее обладателем стал Юло Вооглайд. Победители были объявлены в 14 категориях, сообщает Министерство образования и науки.

Вручая премию за дело жизни, министр образования и науки Майлис Репс сказала: ”У каждого человека своя жизнь и свой труд, но некоторым людям удается повлиять на жизнь общества куда больше, чем остальным. Сегодняшний лауреат — один из самых известных мыслителей, ученых и гуманистов Эстонии, который порой задает и неудобные вопросы, однако делает это с целью подчеркнуть нюанс, инициировать дискуссию, найти варианты решения проблемы”.

Министр подчеркнула, что вклад Вооглайда в жизнь Эстонии очень велик и заслуживает признания. ”Его лекции слушают и его книги читают люди очень разного возраста. Он очень много сделал для того, чтобы в Эстонии жил и трудился умный и деятельный народ”, — сказала Репс.

Помимо премии за дело жизни на торжественном гала-вечере ”Эстония учится и благодарит” были вручены годовые премии в девяти категориях, отмечены учащиеся, представлявшие Эстонию на международных конкурсах, а также лучший руководитель.

Майлис Репс выразила радость по поводу того, что начиная с этого года государственные премии будут вручаться и в области образования: ”В честь юбилея нашего государства сегодня мы впервые вручаем лучшим учителям и работникам сферы образования государственные премии. Победители были выбраны из более чем 1300 кандидатов, ими стали лучшие из лучших — ведущие специалисты в своей области, блестящие, преданные своему делу, сильные люди. Я очень горжусь вами и думаю о вашей работе как с точки зрения благодарного родителя, так и министра”.

Лауреаты ”Учителя года 2018”

Премия за дело жизни: Юло Вооглайд
Учитель детского сада: Биргитта Тинтс (Таллиннский детский сад Тамметору)
Учитель начальных классов: Малле Магер (Гимназия Винни-Паюсти)
Классный руководитель: Кади-Ли Яансалу (Пыльтсамааская общая гимназия)
Учитель-предметник в основной школе: Март Сообик (Таллиннская 21-ая школа)
Учитель гимназии: Виллу Рая (Таллиннская реальная школа)
Учитель профессионального учебного заведения: Мерит Каризе (Курессаареское профессиональное училище)
Преподаватель университета: Мерле Колга (Тартуская высшая школа здравоохранения)
Опорный специалист: Инга Брин (Тартуская школа Хийе)
Руководитель учебного заведения: Юлле Эрнитс (Таллиннская высшая школа здравоохранения)
Друг образования: Паламузеские пожарники (Паламузеская добровольная спасательная команда)
Достижение года в учебном заведении: Фестиваль научных театров школ Эстонии (Aве Витсут и коллектив Вильяндиской гимназии)
Лучшие учащиеся года: Майрольд Мянд и Эрик Рюйтель (Ряпинаская садоводческая школа), Марит Кутман (Тартуская кесклиннаская школа), Кристьян Каннукене (Эстонская академия музыки и Театра).
Руководитель года: Рудольф Бишеле (Тартуский университет)

Конкурс ”Учитель года 2018” стартовал этой весной, кандидатов на премию могли выдвинуть все желающие. Всего на конкурс поступило 1365 кандидатур. Затем к работе приступили уездные комиссии, в результаты обсуждений в финальный тур прошли 190 учителей и работников сферы образования. Из их числа государственной комиссией было выбрано три номинанта в каждой категории, и сегодня, 14 октября наконец были названы имена победителей.

ТОП

Чествование лучших организует Министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.

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ФОТО: Cтали известны имена лауреатов премии “Учитель года 2018”

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