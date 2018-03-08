ФОТО: "Чулан, дом с привидениями или сортир?" На обстановку старого теледома без слез не взглянешь

"Помогите, куда я попал?! Это чулан технологического музея, дом с привидениями из фильма ужасов или экскурсия на машине времени в сортир советской армии?" — ужасается автор фоторепортажа из теледома журналист Вахур Керсна.

"Эти фотографии я сделал не где-нибудь в заброшенных и забытых помещениях. Все эти системы, лифты, туалеты, лестницы и приборы служат Эстонии изо дня в день, поддерживают иллюзию современного телевидения в современном и успешном маленьком европейском государстве", — с горечью отмечает он.

Утвержденная в конце февраля программа развития ERR предусматривает в течение следующих четырех лет строительство нового теледома, но, по словам премьер-министра Юри Ратаса, к сожалению, в ближайшие годы новый теледом построить невозможно.

"В ближайшие годы строительство нового здания невозможно, поскольку оно не включено в стратегию госбюджета", — сказал Ратас 1 марта, но посчитал, что это проблема, которой в какой-то момент нужно найти решение: "Мы этот вопрос уже как-то раз обсуждали в кабинете, и я считаю, что национальное телерадиовещание, несомненно, нуждается в современном здании с современным студиями и хорошими цифровыми решениями".

По словам Ратаса, в ближайшие годы уже можно начинать составлять проект здания, но дальнейшие шаги останутся на более далекое будущее. "Я верю, что мы обсудим этот вопрос в апреле в ходе обсуждений следующей стратегии госбюджета, — сказала Ратас Delfi. — Тогда мы обсудим более крупные программы государственных инвестиций, делающиеся через RKAS".