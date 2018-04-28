28.04.2018, 14:20

ФОТО: Что это было? В полночь по Курессаре пронесли пустой гроб

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 25 pilti
Kuressaares kanti südaööl kirstu läbi linna Foto: Irina Mägi

В ночь с пятницы на субботу четверо мужчин молча пронесли по Курессааре, проходя мимо увеселительных заведений города, пустой гроб.

Месяцем ранее, в Пасху, в городе можно было увидеть, как члены различных приходов, образуя собой большой крест, проходят через все церкви. Действо призвано символизировать страдания распятого Христа. Такое шествие уже стало традицией.

Накануне Вальпургиевой ночи следует продолжение: мужчины берут пустой гроб и несут его по ночному городу, проходя мимо всех баров и пабов. ”Мы никого не меняем и не идем против людей. Это не культивация смерти. Наоборот, пустой гроб символизирует пустую могилу”, — объясняют свои действия несущие гроб люди.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Без пяти минут министр государственного администрирования: в Эстонии можно рожать и в поле

28.04.2018
Эксперт по коммуникации Яанек Мягги, который, скорее всего, скоро станет новым министром государственного администрирования, сказал вчера ”АК”, что в нашей стране можно рожать и в поле.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось

28.04.2018
Ранним утром субботы нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz пытался в Нарве скрыться от полиции. Через пару минут полицейские Нарвского отделения полиции задержали водителя, 34-летнего мужчину, и поместили его в арестный дом.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSR/03
199,- €
159,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €

ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018

28.04.2018
На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!

27.04.2018
Крупные предприниматели хотят вести с Россией бизнес, а не конфликтовать по примеру политиков, пишет Eesti Ekspress и приводит статью, опубликованную в журнале "Eesti Kapital" от Ekspress Meedia.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ