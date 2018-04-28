ФОТО: Что это было? В полночь по Курессаре пронесли пустой гроб

В ночь с пятницы на субботу четверо мужчин молча пронесли по Курессааре, проходя мимо увеселительных заведений города, пустой гроб.

Месяцем ранее, в Пасху, в городе можно было увидеть, как члены различных приходов, образуя собой большой крест, проходят через все церкви. Действо призвано символизировать страдания распятого Христа. Такое шествие уже стало традицией.

Накануне Вальпургиевой ночи следует продолжение: мужчины берут пустой гроб и несут его по ночному городу, проходя мимо всех баров и пабов. ”Мы никого не меняем и не идем против людей. Это не культивация смерти. Наоборот, пустой гроб символизирует пустую могилу”, — объясняют свои действия несущие гроб люди.