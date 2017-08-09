09.08.2017, 16:10

ФОТО: Что делают реформисты на вилле бизнесмена Яануса Рахумяги в Греции?

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Марта Туул
Марта Туул
EST
ФОТО: Что делают реформисты на вилле бизнесмена Яануса Рахумяги в Греции?
KUULUS LUKSVILLA: Ka praegu pole villa Rahumägi omanduses, ent külla kutsub ta sinna kui oma villasse.Andras Kralla

"Летнюю резиденцию" занимающегося охранным бизнесом предпринимателя Яануса Рахумяги, на которой часто гостят ведущие политики Партии реформ, можно назвать средиземноморским клубом. Может, именно здесь, в Греции, партия возродится, как Феникс из пепла? — пишет Eesti Ekspress.

Семь лет назад депутата Яануса Рахумяги обвинили в сокрытии доходов. В декларации экономических интересов вилла не значилась, а сам Рахумяги утверждал, что роскошная недвижимость принадлежит его партнеру по бизнесу, крестному его детей и просто другу, бельгийскому бизнесмену Эрику Ван де Винкелю. Скандал утих.

Вилла давно стала излюбленным местом для посещения некоторыми влиятельными членами Партии реформ. По оценке самого Рахумяги, в год у него в гостях на Греции бывает около 80 человек. ”Греция, как говорят, сами греки, — последний оплот простой жизни в Европе. Это значит, что если тебя узнают и у тебя не окажется с тобой денег, то в магазине тебе дадут товар все равно. Тут нет этого гламура, очень простая жизнь”, — объясняет Рахумяги свой выбор. И как будто в подтверждение его слов о ”простой жизни” уже тогда, семь лет назад, перед виллой стояли Jeep Wrangler и красный кабриолет Saab.

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Рахумяги утверждает, что в политику возвращаться не хочет, по крайней мере не на ведущие роли, но многие в эти разговоры не верят.

На прошлой неделе эстонские сми писали о ”героях нашего времени”, которые спасли двух женщин, оказавшихся в опасной ситуации на Средиземном море. Этими героями оказались Рахумяги и Ханно Певкур. Последний посещает виллу уже много лет, и поговаривают, что именно это и стало причиной его политического успеха. По словам самого Певкура, он ездит туда только для отдыха. ”На все то малое время, что у меня есть на отдых, я действительно пытаюсь выдернуть все провода, чтобы побыть с семьей”, — заверяет он. В ”средиземноморский клуб” входят также Калле Паллинг и Таави Рыйвас.

В январе прошлого года Рыйвас и президент Кипра Никос Анастасиадес подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере. Сам Рахумяги ранее помог испытывающему банковский кризис Кипру с внедрением э-услуг с целью уменьшения коррупции и теперь является почетным консулом.

Несмотря на то, что после скандала с виллой, на выборах в Рийгикогу в 2011 году Рахумяги набрал достаточное количество голосов, он сделал неожиданный шаг и отказался от мандата. Свой переход из политики в бизнес он сравнивает с операцией по смене пола. ”Я как будто вернулся в свое нормальное тело. Теперь я понимаю тех людей, которые испытывают проблемы с идентификацией мужчина-женщина. Конечно, я говорю это в шутку, но вся эта политика претит моему существу”, — заверил он.

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