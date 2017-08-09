ФОТО: Что делают реформисты на вилле бизнесмена Яануса Рахумяги в Греции?

"Летнюю резиденцию" занимающегося охранным бизнесом предпринимателя Яануса Рахумяги, на которой часто гостят ведущие политики Партии реформ, можно назвать средиземноморским клубом. Может, именно здесь, в Греции, партия возродится, как Феникс из пепла? — пишет Eesti Ekspress.

Семь лет назад депутата Яануса Рахумяги обвинили в сокрытии доходов. В декларации экономических интересов вилла не значилась, а сам Рахумяги утверждал, что роскошная недвижимость принадлежит его партнеру по бизнесу, крестному его детей и просто другу, бельгийскому бизнесмену Эрику Ван де Винкелю. Скандал утих.

Вилла давно стала излюбленным местом для посещения некоторыми влиятельными членами Партии реформ. По оценке самого Рахумяги, в год у него в гостях на Греции бывает около 80 человек. ”Греция, как говорят, сами греки, — последний оплот простой жизни в Европе. Это значит, что если тебя узнают и у тебя не окажется с тобой денег, то в магазине тебе дадут товар все равно. Тут нет этого гламура, очень простая жизнь”, — объясняет Рахумяги свой выбор. И как будто в подтверждение его слов о ”простой жизни” уже тогда, семь лет назад, перед виллой стояли Jeep Wrangler и красный кабриолет Saab.

Рахумяги утверждает, что в политику возвращаться не хочет, по крайней мере не на ведущие роли, но многие в эти разговоры не верят.



На прошлой неделе эстонские сми писали о ”героях нашего времени”, которые спасли двух женщин, оказавшихся в опасной ситуации на Средиземном море. Этими героями оказались Рахумяги и Ханно Певкур. Последний посещает виллу уже много лет, и поговаривают, что именно это и стало причиной его политического успеха. По словам самого Певкура, он ездит туда только для отдыха. ”На все то малое время, что у меня есть на отдых, я действительно пытаюсь выдернуть все провода, чтобы побыть с семьей”, — заверяет он. В ”средиземноморский клуб” входят также Калле Паллинг и Таави Рыйвас.

В январе прошлого года Рыйвас и президент Кипра Никос Анастасиадес подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере. Сам Рахумяги ранее помог испытывающему банковский кризис Кипру с внедрением э-услуг с целью уменьшения коррупции и теперь является почетным консулом.

Несмотря на то, что после скандала с виллой, на выборах в Рийгикогу в 2011 году Рахумяги набрал достаточное количество голосов, он сделал неожиданный шаг и отказался от мандата. Свой переход из политики в бизнес он сравнивает с операцией по смене пола. ”Я как будто вернулся в свое нормальное тело. Теперь я понимаю тех людей, которые испытывают проблемы с идентификацией мужчина-женщина. Конечно, я говорю это в шутку, но вся эта политика претит моему существу”, — заверил он.