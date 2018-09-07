07.09.2018, 07:45

ФОТО: Что будет со Свободной партией? На внеочередном собрании выберут нового председателя, но не руководство


rus.delfi.ee
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Vabaerakonna juhatuse koosolek 6. septembril Foto: Taavi Prints

Собравшееся в четверг вечером в конторе партии в Таллинне на улице Койду руководство Свободной партии решило, что внеочередное собрание партии состоится 6 октября, когда выберут нового председателя, но не новое руководство. Это решение ставит под большое сомнение будущее партии — вне зависимости от того, кто станет председателем.

Нынешний председатель партии Андрес Херкель сообщил, что уйдет с поста до начала внеочередного собрания.

По словам пожелавшего остаться анонимным члена партии, это решение означает конец Свободной партии. "Если Кауль Нурм станет председателем, то руководство работало бы против него, и если председателем снова изберут Андроъеса Херкеля, продолжится нынешнее недовольство", — сказал он Delfi.

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