ФОТО: Что будет со Свободной партией? На внеочередном собрании выберут нового председателя, но не руководство

Собравшееся в четверг вечером в конторе партии в Таллинне на улице Койду руководство Свободной партии решило, что внеочередное собрание партии состоится 6 октября, когда выберут нового председателя, но не новое руководство. Это решение ставит под большое сомнение будущее партии — вне зависимости от того, кто станет председателем.
Нынешний председатель партии Андрес Херкель сообщил, что уйдет с поста до начала внеочередного собрания.
По словам пожелавшего остаться анонимным члена партии, это решение означает конец Свободной партии. "Если Кауль Нурм станет председателем, то руководство работало бы против него, и если председателем снова изберут Андроъеса Херкеля, продолжится нынешнее недовольство", — сказал он Delfi.