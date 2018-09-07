ФОТО: Что будет со Свободной партией? На внеочередном собрании выберут нового председателя, но не руководство

Нынешний председатель партии Андрес Херкель сообщил, что уйдет с поста до начала внеочередного собрания.

По словам пожелавшего остаться анонимным члена партии, это решение означает конец Свободной партии. "Если Кауль Нурм станет председателем, то руководство работало бы против него, и если председателем снова изберут Андроъеса Херкеля, продолжится нынешнее недовольство", — сказал он Delfi.