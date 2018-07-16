ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: Жаркая погода начала плавить в Таллинне асфальт

За Батальоном логистики, на перекрестке улиц Мурели и Сеэмне, асфальт не выдерживает установившейся жары –плавится.
Судя по присланной читателем Delfi фотографии, асфальт на этом перекрестке становится скорее жидким, чем твердым.
За Батальоном логистики, на перекрестке улиц Мурели и Сеэмне, асфальт не выдерживает установившейся жары –плавится.
Судя по присланной читателем Delfi фотографии, асфальт на этом перекрестке становится скорее жидким, чем твердым.
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.