ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: Жаркая погода начала плавить в Таллинне асфальт

За Батальоном логистики, на перекрестке улиц Мурели и Сеэмне, асфальт не выдерживает установившейся жары –плавится.
Судя по присланной читателем Delfi фотографии, асфальт на этом перекрестке становится скорее жидким, чем твердым.
За Батальоном логистики, на перекрестке улиц Мурели и Сеэмне, асфальт не выдерживает установившейся жары –плавится.
Судя по присланной читателем Delfi фотографии, асфальт на этом перекрестке становится скорее жидким, чем твердым.
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
Tähtaeg: 20.07.2018
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