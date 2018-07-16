16.07.2018, 20:01

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: Жаркая погода начала плавить в Таллинне асфальт

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rus.delfi.ee
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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: Жаркая погода начала плавить в Таллинне асфальт
Foto: Delfi lugeja

За Батальоном логистики, на перекрестке улиц Мурели и Сеэмне, асфальт не выдерживает установившейся жары –плавится.

Судя по присланной читателем Delfi фотографии, асфальт на этом перекрестке становится скорее жидким, чем твердым.

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