ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: По Таллинну ездил беспилотный концепт Renault EZ-GO

В Таллинне был замечен представленный в марте на Женевском автосалоне шестиместный шаттл Renault EZ-GO, оснащенный автопилотом четвёртого уровня. У машины нет ни руля, ни педалей, а единственный электромотор установлен на задней оси.
Максимальная скорость Renault EZ-GO — 50 км/ч.
Читатель прислал Delfi фото замеченного им в Таллинне Renault EZ-GO.
Автомобиль снимала для рекламы, которая появится в сентябре в интернете, компания Nafta. Ее представитель говорит, что Renault очень понравилась таллиннская архитектура.