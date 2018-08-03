03.08.2018, 17:55

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: По Таллинну ездил беспилотный концепт Renault EZ-GO

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rus.delfi.ee
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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: По Таллинну ездил беспилотный концепт Renault EZ-GO
Foto: Delfi lugeja

В Таллинне был замечен представленный в марте на Женевском автосалоне шестиместный шаттл Renault EZ-GO, оснащенный автопилотом четвёртого уровня. У машины нет ни руля, ни педалей, а единственный электромотор установлен на задней оси.

Максимальная скорость Renault EZ-GO — 50 км/ч.

Читатель прислал Delfi фото замеченного им в Таллинне Renault EZ-GO.

Автомобиль снимала для рекламы, которая появится в сентябре в интернете, компания Nafta. Ее представитель говорит, что Renault очень понравилась таллиннская архитектура.

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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: По Таллинну ездил беспилотный концепт Renault EZ-GO

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