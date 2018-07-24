24.07.2018, 15:43

ФОТО читателя Delfi: Сильный ливень парализовал движение на шоссе Таллинн-Нарва

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rus.delfi.ee
EST 70
Vihm hoiab liiklust seismas
Vihm hoiab liiklust seismasFoto: Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию фото и сообщил, что на шоссе Таллинн-Нарва, за несколько километров от Таллинна, автомобили были вынуждены остановиться из-за сильного ливня.

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