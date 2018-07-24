24.07.2018, 15:43

ФОТО читателя Delfi: Сильный ливень парализовал движение на шоссе Таллинн-Нарва

 (17)
rus.delfi.ee
EST 254
Vihm hoiab liiklust seismas
Vihm hoiab liiklust seismasFoto: Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию фото и сообщил, что на шоссе Таллинн-Нарва, за несколько километров от Таллинна, автомобили были вынуждены остановиться из-за сильного ливня.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Банк Эстонии порекомендовал носить при себе наличные после сбоя в работе платежных терминалов

24.07.2018
После произошедшего в воскресенье сбоя в работе терминалов для приема платежей по банковским картам Банк Эстонии порекомендовал жителям страны всегда иметь при себе сумму наличных денег, соответствующую дневному потреблению конкретного человека.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €



Где льет как из ведра, а где сияет солнце: следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

24.07.2018
Рано утром Государственная метеослужба сообщила о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды — возможны сильные грозовые дожди и даже град. Смотрите, в каких городах прогноз сбылся, а в каких дождем и не пахнет.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Шарапову застукали с бойфрендом в интересном положении

24.07.2018
Известная российская теннисистка Мария Шарапова отдыхает со своим британским возлюбленным Александром Гилксом в Италии. В распоряжении американского таблоида TMZ оказалась серия пикантных фотографий парочки.
Подробнее