ФОТО читателя Delfi: Сильный ливень парализовал движение на шоссе Таллинн-Нарва

Читатель прислал в редакцию фото и сообщил, что на шоссе Таллинн-Нарва, за несколько километров от Таллинна, автомобили были вынуждены остановиться из-за сильного ливня.
24.07.2018, 15:43
Читатель прислал в редакцию фото и сообщил, что на шоссе Таллинн-Нарва, за несколько километров от Таллинна, автомобили были вынуждены остановиться из-за сильного ливня.
Hooldaja
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Tähtaeg: 01.09.2018
Hankespetsialist
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Tähtaeg: 06.08.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
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