ФОТО читателя Delfi: "Как мы освободили хорька из браконьерского плена"

В редакцию Delfi обратилась читательница Екатерина из Ида-Вирумаа и рассказала, как, гуляя по лесу, наткнулась на капкан, в который попал хорек. Delfi выяснил, что животное попало туда "законно".

”Не перевелись браконьеры в лесах эстонских! Гуляя с подругой в 7 км от Йыхви, обнаружили запрещенную ловушку с плененным хорьком. Удалось вытащить его из ящика вместе с капканом на шее, а вот сам капкан снимали вызванные нами спасатели. Зверек благополучно освобожден и отпущен на волю. Но… что за звери ставят такие ловушки?” — обеспокоена Екатерина. По ее словам, все это — немыслимо жестоко, и призвать нарушителя к ответственности практически невозможно.

Как объяснила Delfi пресс-секретарь Министерства окружающей среды Кадри Каукси, на самом деле, это разрешенный вид охоты. ”На фото видно, что капкан соответствует требованиям, прописанным в законе. Это такой тип капкана, который быстро умерщвляет зверя, и установлен он был правильно”, — прокомментировала Каукси.

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Также она уточнила, что это был не хорек, а куница: ”Такая охота на куниц разрешена владельцу земли и охотнику на конкретной территории с 1 октября по 31 марта, если у них есть разрешение на охоту на мелкого зверя”.

Нужно учитывать, что на ловушке должен быть написан номер охотничьего удостоверения человека, установившего ее. ”Однако, на фото этого не видно”, — заметила Каукси и подчеркнула, что самостоятельно такие капканы снимать не стоит: если есть подозрения, надо позвонить в Инспекцию окружающей среды и следовать их инструкциям.

Галерея содержит фото, которые могут вызвать неприятные эмоции.