ФОТО читателя Defli: Неужели мы сами должны чистить улицы от снега?

”А если в итоге все же уберут, то настолько небрежно, что на простом легковом автомобиле ехать все равно очень сложно”, — пишет читатель.



”Неизбежно возникает вопрос, неужели убранность или неубранность улиц Таллинна зависит от района? Каждый район заключает со снегоуборочными фирмами отдельные договора? Или состояние соответствующего района зависит от того, что взбредет в голову чиновникам района, и они посчитали, что жители Лиллекюла должны сами чистить свои улицы?” — возмущается он.