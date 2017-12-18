ФОТО: Четвертый сезон проекта "Национальные культуры — в школу" завершился концертом

Одно из самых крупных национально-культурных обществ в Эстонии — Международный союз национальных-культурных сообществ ”Лира” — уже четвертый год подряд проводит проект под названием ”Национальные культуры — в школу”.

Начать нужно с того, что эта программа проводится в рамках проекта ”Гражданский мир” и рассчитана на школьников города Таллинна. Четыре года назад были приглашены к участию в проекте семь школ и к каждой школе было прикреплено одно национально-культурное общество. Школам для изучения представлен спектр таких национальностей, как белорусы, буряты, молдаване, грузины, корейцы, русские, татары.

Чтобы у учеников было больше мотивации для исполнения порученного дела, после презентации своей культуры ученикам оглашаются конкурсные задания. У школьников ограниченный срок , т. е. два месяца. В течение этого времени ребята должны собрать информацию об истории, обычаях, традициях представленной им страны. А далее в каждой из семи школ устраивается заключительный концерт-отчет, где учащиеся показывают результаты своей работы по конкурсным заданиям.

Что включает в себя этот процесс и с какой целью он проводится? В первую очередь, в данном проекте учащимся дается возможность погрузиться в мир ранее неизвестной для них национальной культуры. Новое всегда интересно и заманчиво, особенно когда возможности не ограничены и дается полное пространство для фантазий и оригинального представления дальнего края.

Руководитель проекта "Национальные культуры — в школу" Лариса Иванищева пояснила, что ”главная задача данной программы — формирование у школьников представлений о многообразии культур и воспитание положительного отношения к культурным различиям, а также воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения, нахождение общих обычаев, традиций, объединяющих эти языки и культуры”.

”Школьники проявили живой интерес к другим национальностям. Мне было очень приятно слышать от учеников слова благодарности о проекте. В такие моменты понимаешь, что все эти идеи несут большой смысл и стоит дальше развивать, совершенствовать начатое дело”, — подметила Лариса Иванищева.

Действительно, нужно сказать, что этом году ученики школ отличились особым энтузиазмом и на заключительном концерте в школе представили зрителям театральные постановки, моделирование, викторины, национальные танцы, песни, а также декорации, сделанные собственноручно.

Для примера возьмем Мустйыэскую гимназию. После показа учениками подготовленных номеров — стихотворений известных грузинских писателей, презентаций, где они готовили грузинские блюда, всеми известной песни ”Тбилисо”, а также танца ”Ачарули” — члены жюри долгое время не могли определить, какой именно представленный номер будет участвовать в торжественном приеме в доме ”Лира”. Несмотря на принятое в конце концов решение и определение победителей, каждый класс, принявший участие в конкурсе, все равно был награжден приятными сюрпризами за старание и проявленный интерес.

Было интересно услышать впечатления учителей, которые были вовлечены в данный проект с неменьшим воодушевлением. На вопрос, насколько были заинтересованы ученики 5-6 классов изучением столь нелегкого танца, как ”Ачарули”, руководитель хореографического ансамбля ”Колор” Нина Коорт ответила: ”Началось с того, что, когда ребята прослушали эту завораживающую музыку, эти голоса, то первые 10 минут были в ступоре и не знали, как можно было бы станцевать так, чтобы отразить все то, что пел автор песни. Конечно, процесс обучения и репетиций был нелегкий, но ребятам было интересно, а самое главное в любом деле, как вы знаете, это желание и целеустремленность. Мы заметили то, что движения в данном танце очень мягкие, нежные, которые придают девушкам еще больше женственности, а длинное платье позволяет быть им более грациозными. Естественно, мальчикам, в противоположность женскому полу, надо было быть яркими, харизматичными, мужественными, чтобы завоевать своим видом и танцем внимание девушек. Мы очень рады тому, что нам посчастливилось принять участие в таком интересном проекте. Будем дальше развивать наши навыки в традиционных танцах разных национальностей”.

Заключительный прием-концерт прошел в доме национальных меньшинств "Лира". В стенах здания, которое за 25 лет своего существования помнит несчетное количество праздников, презентаций, концертов и выступлений. Победители проекта в начале мероприятия поздоровались с гостями на белорусском, бурятском, грузинском, корейском, молдавском, русском и татарском языках. А далее представили свои номера. Зрители смогли увидеть

в исполнении учеников таллиннских школ русский танец ”Скоромохи”, бурятский танец ”Ход скакуна”, грузинский танец ”Ачарули”, а также услышать белорусскую песню ”Купалинка”, молдавскую ”Кодры Молдовы” и увидеть интересную постановку корейской сказки ”Честный мальчик”.

В завершение данного мероприятия был накрыт большой стол с разными угощениями национальной кухни тех стран, которые представляли в проекте. Запомнился перед прощанием один момент: взявшись за руки учителя, ученики, организаторы проекта сделали мостик дружбы, через который по очереди пробежали все присутствующие на мероприятии и попрощались правой рукой. Это был некий жест, который навел на мысль, что неважно, кто ты по национальности и какую веру исповедуешь, есть такие понятия, как человек, человеческая душа, дружба, взаимопонимание, взаимоуважение и любовь.

Очень важно проводить такого рода проекты. Молодежь, живущая в Эстонии да и в любой другой стране, прекрасно понимает, что в каждой стране живет много национальностей, которые обогащают их самих в первую очередь. Ибо зная свою историю, зная историю мира, мы можем правильно оценивать современность. Что позволяет быть более толерантными.