ФОТО: Четвероногие коллеги проводили на пенсию служебную собаку Аргуса

Сегодня в Раквереском отделении полиции торжественно проводили на пенсию служебную собаку Идаской префектуры Аргуса, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Pусский спаниель Аргус родился в августе 2007 когда и начал службу в Нарве. Когда его первый хозяин вышел на пенсию в 2009 году, Аргус продолжил службу с кинологом Раквереского отделения полиции Ахто Ууэ.

"Сначала было немного трудно, так как собака меня не знала, но потом мы привыкли друг и другу и сейчас мы большие друзья", — говорит Ахто Ууэ.

PPA

Агрус специализировался на поисках наркотических средств и за годы службы его нос много раз помогал находить запрещенные вещества. Аргус и Ахто неоднократно занимали призовые места на соревнованиях кинологов и служебных собак.

Пенсию Аргус проведет дома у Ахто, где компанию ему составит немецкая овчарка Уру, которая также является служебной собакой Департамента полиции и погранохраны.

Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны находится на службе 70 собак, из них больше всего немецких и бельгийских овчарок.