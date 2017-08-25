ФОТО: Четверо детей на двоих. Смерть наркоманов от передозировки в Козе — кто виноват и что делать?

В прошлый вторник 30-летний Индрек (все имена изменены — прим.ред.) ехал из Таллинна домой в Козе-Ристи. Но не доехал. Как точно развивались события, пока неизвестно, но известно, что в тот же день Индрек и его друг Танель употребили за заправочной станцией в Козе-Ристи фентанил, пишет Eesti Päevaleht.

Танель умер. Сейчас место его смерти ”украшают” свечи, цветы, алкоголь и сигареты. Индрека доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу и успешно реанимировали, но уже двумя днями позже его нашли в своей квартире мертвым: передозировка фентанилом.

У мужчин на двоих осталось четверо детей. Мать одного из этих детей несколько лет назад тоже умерла от передозировки.

На машине сестры Индрека Кятлин — черная траурная ленточка. Женщина не находит себе места и постоянно думает о том, могла ли она что-то сделать. По словам Кятлин, брат работал на стройке. У его друзей, которые также употребляют наркотики, тоже есть работа. ”Они нормально функционируют. Ходят на работу, зарабатывают сами, содержат семьи, но употребляют”, — говорит она.

Фентанил — не очень дорогой наркотик. За 20-30 евро можно купить дозу, которой хватит на несколько дней. Приобрести вещество не составляет труда: один звонок, сообщение в Facebook, смс, договоренность о встрече, деньги-товар.

Однажды Индрек попался полиции за вождение в состоянии наркотического опьянения, за что отсидел два месяца и не употреблял. Сестра надеялась после освобождения отправить его прямо в больницу, но из этого ничего не вышло: молодой человек вернулся к прежней жизни. ”Он говорил, что боится Таллинна из-за своего характера. На самом деле он испытывал большие муки совести”, — говорит женщина.

”Меня беспокоит, что мы, семьи, прячем голову в песок. Мы поддерживаем их поведение тем, что молчим, — говорит Кятлин. — Мы позволяем своим детям и братьям-сестрам заниматься тем, что приводит к их смерти”. Женщина отмечает и безразличие полиции и говорит, что не слышала, чтобы, например, в Козе работали полицейские по делам молодежи.



Полиция уже установила, что фентанил, который употребили Танель и Индрек, был куплен в Таллинне. Проблема касается не только Козе, но и многих других волостей и населенных пунктов по всей Эстонии. ”В маленьких населенных пунктах такие события, конечно, более заметны”, — говорит руководитель службы по борьбе с организованной преступностью и накропреступлениями Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, жители небольших населенных пунктов действительно покупают фентанил в Таллинне. Есть люди, которые приобретают в столице более крупную партию, а потом перепродают ее.

"Стратегия полиции по-прежнему заключается в том, чтобы сосредоточиться на продавцах крупных партий, влияя через это в итоге и на более мелких деятелей”, — говорит Тамбре.

В Таллинне в течение прошлого года скорая получила около 1200 вызовов, связанных с передозировкой. Это — лишь вершина айсберга, потому что зачастую люди просто бояться вызывать помощь. Полиция заверяет, что не намерена ни обыскивать вызвавшего подмогу человека, ни штрафовать за хранение наркотиков.

”К сожалению, есть люди, которые хотят заработать на продаже наркотиков. Они тоже семейные люди, но соглашаются ехать в другую страну, чтобы привести сюда вещество и обогатиться за счет чужих жизней. Все родственники знают об этом и принимают это”, — говорит Пикаро.

По словам представителей правоохранительных органов, фентанил поступает в Эстонию как из России, так и по почте. Иногда дилеры заказывают товар по почте в какую-нибудь соседнюю страну, а потом анонимно забирают оттуда.

Основной преградой решению проблемы полиции видится постоянное скрывание и замалчивание. ”Нам следует двигаться к тому, чтобы испытывающий проблемы человек мог легко обратиться за помощью. Чтобы, решив выйти из этого, он смог бы сделать это максимально легко”, — говорит Тамбре.

”Эти передозировки показывают наличие в обществе потребляющих и необходимость оказать им поддержку. Просто защелкнуть на наркоманах наручники — это не выход. Если маленькая волость сама не в состоянии организовать лечение зависимых, то его можно организовать в сотрудничестве с другими местными самоуправлениями, можно проконсультироваться с Институтом развития здоровья”, — говорит Пикаро.

”Если люди умирают, то нужно заниматься проблемой. Нельзя просто сослаться на нехватку денег”, — добавляет Тамбре.