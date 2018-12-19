19.12.2018, 18:50

ФОТО: Человек с плакатом "Русские и эстонцы вместе" на митинге EKRE — активист "Ночного дозора" Сергей Тыдыяков

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rus.delfi.ee
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Sergei Tõdõjakov EKRE meeleavaldusel
Sergei Tõdõjakov EKRE meeleavalduselFoto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне активисты протестовали против миграционного пакта у здания Рийгикогу и около МИДа. На этом митинге, организованным EKRE, был плакат с надписью "Русские и эстонцы вместе". Мужчиной с плакатом оказался активист "Ночного дозора" Сергей Тыдыяков.

Во время и после событий "Бронзовой ночи" Тыдыяков участвовал в движении "Ночной дозор", направленном на защиту памятника павшим советским воинам.

В 2008 году Тыдыяков отправил в Таллиннский административный суд жалобу, в которой требует компенсации "морального ущерба, причиненного ему противоправными действиями бывшего префекта Пыхьяской префектуры полиции Райво Кюйта". Согласно жалобе, весной этого года Кюйт трижды в нарушение Закона об общественных собраниях отказывал Тыдыякову в проведении митинга "В защиту демократических ценностей в современной Эстонии", приуроченного к годовщине "бронзовой ночи".

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