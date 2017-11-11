ФОТО: Часы командира Куперьяновского батальона были расстреляны в пятой серии выстрелов

В субботу, 11 ноября, уже в 24-й раз был проведен традиционный конкурс стрельбы, мишенью в котором были наручные часы командира Куперьяновского батальона.

Соревнования по стрельбе выиграл лейтенант Маргус Луми, который в пятой серии сделал точный выстрел, пишет rus.err.ee.



"Соревнование были напряженными и трудными, но с каждым выстрелом я лучше знал, куда должен быть направлен выстрел, и пятым выстрелом я точно попал", - рассказал Луми после соревнований, слова которого приведены в пресс-сообщении Сил обороны.

В соревнованиях по стрельбе могут участвовать военнослужащие Куперьяновского пехотного батальона. В ходе соревнований все стрелки делают по одному выстрелу из автомата в часы, находящиеся на расстоянии 100 метров.