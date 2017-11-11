11.11.2017, 19:40

ФОТО: Часы командира Куперьяновского батальона были расстреляны в пятой серии выстрелов

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Часы командира Куперьяновского батальона были расстреляны в пятой серии выстрелов
Foto: Hardi Liuhka, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

В субботу, 11 ноября, уже в 24-й раз был проведен традиционный конкурс стрельбы, мишенью в котором были наручные часы командира Куперьяновского батальона.

Соревнования по стрельбе выиграл лейтенант Маргус Луми, который в пятой серии сделал точный выстрел, пишет rus.err.ee.

"Соревнование были напряженными и трудными, но с каждым выстрелом я лучше знал, куда должен быть направлен выстрел, и пятым выстрелом я точно попал", - рассказал Луми после соревнований, слова которого приведены в пресс-сообщении Сил обороны.

В соревнованиях по стрельбе могут участвовать военнослужащие Куперьяновского пехотного батальона. В ходе соревнований все стрелки делают по одному выстрелу из автомата в часы, находящиеся на расстоянии 100 метров.

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