14.03.2018, 16:50

ФОТО: Часть оставшихся после празднования юбилея ЭР кострищ все еще не убраны с территории ERM

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 4 pilti
ERM-i ümbrusest koristamata lõkkeasemed Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, на которых видно, что с территории вокруг Эстонского национального музея (ERM) в Тарту до сих не убраны кострища, оставшиеся после празднования юбилея ЭР.

Пресс-секретарь музея Каарель Таранд сказал Delfi, что непосредственно после праздника огнища убрать не успели. В связи с погодными условиями они примерзли к земле и ”выковыривать” их оттуда казалось нецелесообразным.

Таранд пообещал, что все будет убрано сразу, как только это позволят погодные условия.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии