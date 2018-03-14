ФОТО: Часть оставшихся после празднования юбилея ЭР кострищ все еще не убраны с территории ERM

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, на которых видно, что с территории вокруг Эстонского национального музея (ERM) в Тарту до сих не убраны кострища, оставшиеся после празднования юбилея ЭР.

Пресс-секретарь музея Каарель Таранд сказал Delfi, что непосредственно после праздника огнища убрать не успели. В связи с погодными условиями они примерзли к земле и ”выковыривать” их оттуда казалось нецелесообразным.

Таранд пообещал, что все будет убрано сразу, как только это позволят погодные условия.