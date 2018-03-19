ФОТО: Часть Национальной библиотеки Эстонии застряла в 90-х, или Что скрыто от глаз обывателей

Национальная библиотека Эстонии нуждается в ремонте и, соответственно, в инвестициях. Чинить нужно многое — от фундамента до крыши, пишет Eesti Päevaleht.

В помещениях библиотеки открывается два вида: 1993 (год строительства библиотеки) и 2018 годов. Последний предназначен для читателей, а второй от глаз общественности скрыт.



”Как бы это сказать помягче…На самом деле я даже не знаю, работает ли она вообще, — говорит руководитель по связям с общественностью и маркетингу библиотеки Терье Талв о газовой противопожарной системе. — В Эстонии их проверкой больше никто не занимается. Ее замена обойдется так дорого, что проще купить новую”.

В похожем состоянии находится еще многое. Согласно проведенному в 2016 году AS Telora по заказу RKAS техническому аудиту, общая сумма ремонтных работ составляет около 50 млн евро.