19.03.2018, 09:05

ФОТО: Часть Национальной библиотеки Эстонии застряла в 90-х, или Что скрыто от глаз обывателей

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Часть Национальной библиотеки Эстонии застряла в 90-х, или Что скрыто от глаз обывателей
Seda osa raamatukogu külastaja ei näe. Kui näeks, oleks ehk leitud vahendeid, et seda parandada. Seina puudutades langeb sellelt põrandale suur tükk krohvi.Priit Simson

Национальная библиотека Эстонии нуждается в ремонте и, соответственно, в инвестициях. Чинить нужно многое — от фундамента до крыши, пишет Eesti Päevaleht.

В помещениях библиотеки открывается два вида: 1993 (год строительства библиотеки) и 2018 годов. Последний предназначен для читателей, а второй от глаз общественности скрыт.

”Как бы это сказать помягче…На самом деле я даже не знаю, работает ли она вообще, — говорит руководитель по связям с общественностью и маркетингу библиотеки Терье Талв о газовой противопожарной системе. — В Эстонии их проверкой больше никто не занимается. Ее замена обойдется так дорого, что проще купить новую”.

В похожем состоянии находится еще многое. Согласно проведенному в 2016 году AS Telora по заказу RKAS техническому аудиту, общая сумма ремонтных работ составляет около 50 млн евро.

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