ФОТО: Центристы устроили в Старом городе торжественное шествие

В воскресенье, незадолго после выдворения Ольги Ивановой из партии, центристы во главе с лидером партии премьер-министром Юри Ратасом устроили в Старом городе в Таллинне торжественное шествие с живой мызкой, флагами и транспарантами.

Центристы прошли от Ратушной площади до площади Вабадузе, а оттуда на Тоомпеа мимо Рийгикогу в Сад датского короля, где были представлены первые номера Центристской партии в местные самоуправления.

В шествии приняли участие также евродепутат Яна Тоом, и.о. мэра Таллинна Таави Аас, вице-мэр Михаил Кылварт, министр образования и науки Майлис Репс со своим ребенком, генсек партии Михаил Корб, минстр госадминистрирования Яак Ааб и другие.