20.11.2017, 18:11

ФОТО: Центристы назначили новых старейшин для четырех районов Таллинна

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Центристы назначили новых старейшин для четырех районов Таллинна
Foto: Andres Putting

Собравшийся сегодня вечером Таллиннский совет Центристской партии выбрал новых старейшин для четырех столичных районов — Пирита, Кесклинна, Нымме и Кристийне.

Кандидатом на пост старейшины Кесклинна назначен Владимир Свет, Нымме будет руководить Грете Шиллис, Пирита — Алина Тубли, а кандидатом в старейшины Кристийне стал Яанус Рийбе.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, при назначении на руководящие посты как на уровне города, так и на уровне районных управ, решающую роль сыграл тот факт, чтобы новая команда была сбалансирована и состояла как из опытных людей, так и из тех, кто способен вдохнуть в руководство новую жизнь, сообщает партия в пресс-релизе.

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Центристская партия всегда была той силой, которая активно поддерживала молодежь, способствуя их политическому росту. Сегодня многие из таких молодых людей превратились в маститых политиков и я верю, что в будущем мы увидим еще много новых видных политиков, которые сегодня только начинают свой путь”, — сказал Ратас.

Лидер партии добавил также, что представленные кандидаты на посты старейшин столичных районов зарекомендовали себя как командные игроки, у которых имеется опыт работы как на уровне города, так и государства.

Таким образом, кандидатам на посты старейшин являются:

  • Яанус Рийбе — Кристийне
  • Алина Тубли — Пирита
  • Раймонд Кальюлайд — Пыхья-Таллинн
  • Марек Юргенсон — Хааберсти
  • Лаури Лаатс — Мустамяэ
  • Грете Шиллис — Нымме
  • Мария Юферева — Ласнамяэ
  • Владимир Свет- Кесклинн
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