ФОТО: Центр Таллинна украсит самое высокое офисное здание Эстонии

Фирма-застройщик Kapitel провела международный архитектурный конкурс для поиска наилучшего архитектурного решения для квартала Юхкентали, в котором будет построено также самое высокое в Эстонии офисное здание. Победителем конкурса по решению жюри, принятому единогласно, стала работа архитектора Мартина Аунина Lightpark, сообщается в пресс-релизе.

Lightpark предусматривает создание окруженного зданиями внутреннего двора, функционирующего в качестве общественного пространства и светового парка. Авторами идейного проекта являются Мартин Аунин, Анника Аасмаа, Maрти Каху, Maргид Саар и ландшафтный дизайнер Анна-Лийза Унт.

По словам архитектора Maртина Аунина, цель состоит в том, чтобы сформировать квартал в качестве цельной среды, при этом уделяя равное внимание как внешнему виду высотных зданий, вписанных в силуэт города, так и мелким архитектурным деталям на уровне улицы; кроме того, важны такие моменты, как техническая осуществимость решения, соответствие требованию относительно приближающегося к нулю энергопотребления здания, а также его экологичность.

"Окружение зданий и внутренний двор решены в качестве единого общественного пространства, — светового парка, привлекающего внимание прохожих, приглашающего разглядеть его поближе. Световой парк — это аттракцион, в холодное время излучающий тепло, в жару — прохладу, а в темное время — безопасность благодаря изменению цветовой температуры и интенсивности света. Световой парк пересекают направляющие движение, вымощенные светлым камнем и освещенные в темное время суток полосы, эхом повторяющиеся на фасадах зданий. Полосы света местами уклоняются от горизонтального уровня, преломляясь в объемные порталы, что создает в масштабе улицы четко выделяющуюся от зданий детализацию”, — добавил Аунин.

В работе-победительнице три высотных здания визуально вдоль разделены пополам, т.е. на шесть башен. Наружные емкости всех трех зданий на этаж ниже, они выделяются от внутренних тоном материала фасада, и, благодаря противопоставлению светлого и темного тонов башни кажутся более стройными. Здания не стоят параллельно как между собой, так и по отношению к соседним зданиям для того, чтобы обеспечить максимальную удаленность от них, избежать прямого вида на противоположные дома, образования сквозняков, а также приглушить шум улицы.

Соседствующее с Казанской церковью 16-этажное офисное здание на этаж ниже и также отступает от улицы Лийвалайа, чтобы не загораживать вид на церковь. На другой стороне квартала, между самым высоким 30-этажным зданием и перекрестком улиц Лийвалайа-Юхкентали-Лембиту расположена представительная площадь. 9-этажное здание установлено в более спокойной, выходящей к парку части земельного участка, и своей длинной стороной ориентировано на юг, чтобы расположенные в нем помещения были светлыми.

В дополнение ко внутреннему двору среди зданий и к террасе в зоне между крышами башен, публичное городское пространство будет дополнено парком вдоль улицы Вески, который будет разбит в ходе строительства, через который будет проходить велосипедная дорожка, обозначающая русло бывшей речки Хярьяпеа.

"В сотрудничестве с авторами победившего проекта мы занимаемся подготовкой к проектировочным работам, к которым приступим в полном объеме весной 2018 года. Вследствие большого масштаба строительство по проекту будет вестись в несколько этапов; начало первого этапа строительства планируется на 2020 год, а завершение строительства — на 2022 год”, — уточнил директор по развитию и член правления Kapitel Индрек Мооратс.

В мультифункциональном квартале, расположенном на пересечении улиц Юхкентали и Лийвалайа, напротив гостиницы ”Олимпия”, будет построено около 80 000 м² офисной, торговой и сервисной площади, в том числе заведения общепита, спортклуб и парковочный дом.