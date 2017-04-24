24.04.2017, 14:30

ФОТО: ”Целующуюся студентку” в Тарту облачили в военную форму

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rus.delfi.ee
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"Suudlevad tudengid" ajateenistuse vormis
"Suudlevad tudengid" ajateenistuse vormisFoto: Lugeja foto

Недавно одну из фигур известной скульптуры ”Целующиеся студенты” в Тарту одели в военную форму.

По словам вице-мэра Тарту Ярмо Лаури, это было сделано в рамках кампании Департамента оборонных ресурсов "Naised vormi!" (”Женщины — в форму!”). ”Задачей является привлечение внимание к возможностям прохождения срочной службы женщинами. Мы совершенно законно разрешили переодеть скульптуру”, — сказал он.

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