ФОТО: ”Целующуюся студентку” в Тарту облачили в военную форму

Недавно одну из фигур известной скульптуры ”Целующиеся студенты” в Тарту одели в военную форму.
По словам вице-мэра Тарту Ярмо Лаури, это было сделано в рамках кампании Департамента оборонных ресурсов "Naised vormi!" (”Женщины — в форму!”). ”Задачей является привлечение внимание к возможностям прохождения срочной службы женщинами. Мы совершенно законно разрешили переодеть скульптуру”, — сказал он.
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