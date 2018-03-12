ФОТО: Будущий генсек реформистов критикует в соцсетях партию и славится крутым нравом

Согласно официальной и не очень информации о кандидате на пост генерального секретаря Партии реформ Керте Валдару, речь идет о противоречивом и остром на язык человеке.

В Партию реформ мужчина вступил лишь в 2014 году, в период 1998-2010 гг он являлся социал-демократом.

По данным Delfi, в соцсети Twitter Валдару вместе с парочкой хороших друзей выступает под псевдонимом Курт Вальтер (twitter.com/kurtvalter), критикуя на своей странице происходящее в политике. Критике подвергается, например, мэр Тарту Урмас Клаас, который является реформистом, а также само решение правления реформистов о незамедлительной отставке генсека, которая, по оценке Вальтера, связана лишь с грядущим приходом нового председателя и с которой можно было совершенно спокойно повременить.

Много колкостей направлено и в адрес соцдемов и их алкогольной политики.

Последней должностью Валдару является глава реабилитационного центра Астангу, который, кстати, до сих пор не подал экономического отчета за 2016 год. Валдару хорошо дружит со скандальным Юку-Калле Райдом и неоднократно выступал на егоJukuraadio, обсуждая самые разные темы: от Каламая и хипстеров до консерватизма и либерализма.