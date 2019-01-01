ФОТО: Будь осторожен, водитель! Многие второстепенные дороги в Эстонии — как каток

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Jäine tee Viljandimaal Foto: Kenno Soo

В данный момент многие второстепенные дороги в Эстонии — невероятно скользкие. Поэтому призываем вас к максимально осторожной и внимательной езде.