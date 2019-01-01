01.01.2019, 16:00

ФОТО: Будь осторожен, водитель! Многие второстепенные дороги в Эстонии — как каток


rus.delfi.ee
EST 6
Jäine tee
Jäine tee ViljandimaalFoto: Kenno Soo

В данный момент многие второстепенные дороги в Эстонии — невероятно скользкие. Поэтому призываем вас к максимально осторожной и внимательной езде.

Конкретно эти фотографии сделаны в волости Пыхья-Сакала.

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Спасибо за ответы и удачи!
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