ФОТО: Британский принц Эдвард встретился с Керсти Кальюлайд

В Кадриорге пара встретились с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В рамках визита запланированы возложение венка к монументу погибшим на Освободительной войне, встреча с учениками Английского колледжа и открытие выставки в Лётной гавани.

В честь столетия Эстонской Республики граф Эдвард высадит дуб в парке Кадриорг.

Принц Эдвард, граф Уэссекский - член Британской королевской семьи, третий сын и самый младший ребенок королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского.