07.10.2018, 21:10

ФОТО: Британский принц Эдвард встретился с Керсти Кальюлайд

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rus.delfi.ee
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Wessexi krahv Edward ja krahvinna Sophie kohtuvad Kersti Kaljulaidiga Foto: Tiit Blaat

В воскресенье в Эстонию с официальным визитом прибыл граф Уэссекский со своей женой Софи.

В Кадриорге пара встретились с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В рамках визита запланированы возложение венка к монументу погибшим на Освободительной войне, встреча с учениками Английского колледжа и открытие выставки в Лётной гавани.

В честь столетия Эстонской Республики граф Эдвард высадит дуб в парке Кадриорг.

Принц Эдвард, граф Уэссекский - член Британской королевской семьи, третий сын и самый младший ребенок королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

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