18.06.2017, 21:00

ФОТО: Большой брат следит за тобой! "Икебана" из камер в Таллиннском аэропорту


rus.delfi.ee
EST
Turvakaamerate ikebana Tallinna lennujaamas
Foto: Karli Saul

У запретной зоны Таллиннского аэропорта стоит столб, увешенный камерами наружного наблюдения.

В саму зону вход только по пропускам.

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