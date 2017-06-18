ФОТО: Большой брат следит за тобой! "Икебана" из камер в Таллиннском аэропорту

У запретной зоны Таллиннского аэропорта стоит столб, увешенный камерами наружного наблюдения.
В саму зону вход только по пропускам.
Tallinn, Квартира, 171 900 EUR
Tallinn, Земля, 165 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)
У запретной зоны Таллиннского аэропорта стоит столб, увешенный камерами наружного наблюдения.
В саму зону вход только по пропускам.
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