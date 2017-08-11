ФОТО: "Больше вовлеченности и разговоров!” В Пайде начался Фестиваль мнений

Фестиваль мнений проходит в Пайде уже в пятый раз. Его девиз — ”Меньше тем для обсуждений, меньше площадок обсуждений = больше вовлеченности и разговоров!”.

В этом году впервые к дискуссиям привлечены дети. В числе прочего запланировано 8 русскоязычных дискуссий. Если в 2016 году фокус обсуждений был направлен в основном в сторону политической арены, то в этом году будут обсуждаться как социальные, так и политические вопросы.

Сфера политики будет представлена в следующих обсуждениях: интерактивная дискуссия ”Как и чем Европа может способствовать реальным изменениям на востоке Украины?”, обсуждение на тему ограничения гражданских прав и скудных возможностей для самореализации в России — ”Россия: Прощайте, или До скорой встречи? Молодежь решает.”, а также ”16-летние голосуют. Станет ли школа ареной политической борьбы?”.

На своей сцене дискуссии организует Ekspress Meedia — Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress, LP.

В программе фестиваля:

Пятница, 11 августа

16.00 — 17.30, Noorteala

”Россия: Прощайте, или До скорой встречи? Молодёжь решает.”

Ограничение гражданских прав, ухудшающееся экономическое положение и скудные возможности для самореализации стали основными причинами, по которым представители нового поколения россиян на протяжении уже нескольких лет принимают решение ”голосовать ногами”. Как влияет эта ”утечка мозгов” на Россию и те страны, которые становятся для уехавших новым домом? Обсуждение на русском языке ведет исследователь миграционной тематики Алексей Кузнецов.

Участвуют редактор портала российских гражданских активистов Михаил Матвеев и переехавшие прошедшей зимой в Эстонию из Нижнего Новгорода журналисты , музыкальный дуэт Ксения и Станислав Смирновы и филолог Михаил Трунин, живущий в Таллинне с 2009 года.

Организует: Фонд Открытой Эстонии

16.00 — 17.00, Lasteala (программа для детей)

”Домашняя детская библиотека — книги, которые я хочу сохранить для своей семьи.”

В 2010 году компания Google подсчитала, что за всю историю человечества было издано 129 864 880 книг. Каждый год это количество увеличивается примерно на миллион.

Обсуждаем с родителями юных читателей: оптимальное соотношение классики и современных авторов, какое оно; почему школьникам важно читать современных авторов; достойные примеры мало прочитанной классики; обзор новых книжных издательств. И, конечно, мы поделимся с вами ссылками интересных книжных обзоров и подскажем как, без лишний траты времени, находить хорошие книги. Организует: фабрика социального предпринимательства, книжный проект BookShelf.

16:30-17:30, Ekspress Grupi ala

”16-летние голосуют. Станет ли школа ареной политической борьбы?”

Осенью на местных выборах впервые в истории Эстонии будут голосовать молодые люди от 16 и старше. Изменит ли это ход предвыборной кампании? Какое место в школьной жизни займет предвыборная агитация? И как избиратели-школьники могут изменить расстановку сил?

Модератор: главный редактор русского Delfi Юлия Родина. В дискуссии участвуют: вице-мэр Таллинна по вопросам молодежи, культуры и спорта Михаил Кылварт (Центристская партия), депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL), советник канцлера права Владимир Свет, дебатер и участник программы Noored Kooli Илья Шнитко, а также 16-17-летние избиратели.

Суббота, 12 августа

16.00 — 17.30, Eelarvamuste ala

”Мир придуманных штампов или страна особого материнства”

В Эстонии сегодня зарегистрировано более 10 000 детей с ограниченными возможностями. Что мы знаем о них и об их семьях? И как же они живут на самом деле? Есть ли у нас точки соприкосновения и такие ли мы разные? При помощи форум-театра мы сможем понять отношение общества к таким семьям. Мы сможем рассмотреть и проиграть выбранную ситуацию несколько раз. На сцене актеры, которые разыгрывают реальную жизненную ситуацию и могут ее изменить, в зависимости от желания публики.

Модератор: Михаил Соловьев. Участвуют: 6-7 участников, актеров, Дарья Дьяченко, 10 волонтеров из молодежного клуба ”Актив” и НКО ”Особый мир”, DJ Георгий Калякин.

Организуют: молодежный клуб ”Актив” и НКО ”Особый мир”

Полную программу смотрите здесь