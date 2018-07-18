18.07.2018, 11:25

ФОТО: Близ Tallink Star в Балтийском море была замечена подводная лодка

 (35)
rus.delfi.ee
EST 11
Allveelaev Läänemeres
Allveelaev LäänemeresFoto: Delfi lugeja

Вчера вечером поступило несколько сообщений о подводной лодке, замеченной в непосредственной близости от Tallink Star в Балтийском море.

В конце прошлой недели Delfi писал о том, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота РФ, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".

"В первую группу входят большой противолодочный корабль "Североморск" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел", — сообщила пресс-служба Северного флота на портале Министерства обороны РФ, передает The Barents Observer.

В этой же группе также движутся недавно модернизированный ракетный крейсер "Маршал Устинов" и новый фрегат "Адмирал Горшков".

Корабли движутся в сторону Кронштадта, где 29 июля примут участие в ежегодном морском параде.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу

18.07.2018
Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

18.07.2018
В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682005
150,30 €
90,18 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

Обзор местных СМИ: Яна Тоом и друзья пугают Эстонию псковским десантом

18.07.2018
Утверждение командира подразделения по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковника Рихо Юхтеги в интервью американскому изданию Politico о том, что в случае вторжения в Эстонию русские умрут в Таллинне, вызвало шквал комментариев в российских СМИ. Но первой возмутилась член Европейского парламента от Центристской партии Яна Тоом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


SEB: Жители Эстонии стали богаче, однако над приумножением денег еще стоит поработать

18.07.2018
У жителей Эстонии сейчас денег больше, чем когда-либо прежде, уверяет Михкель Нестор, экономический аналитик SEB. Сегодня на банковских счетах частных лиц хранится более 7 миллиардов евро. За год сумма увеличилась примерно на 10%, и это говорит о том, что у людей остаются свободные деньги.
Подробнее