ФОТО: Близ Tallink Star в Балтийском море была замечена подводная лодка

Вчера вечером поступило несколько сообщений о подводной лодке, замеченной в непосредственной близости от Tallink Star в Балтийском море.

В конце прошлой недели Delfi писал о том, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота РФ, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".

"В первую группу входят большой противолодочный корабль "Североморск" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел", — сообщила пресс-служба Северного флота на портале Министерства обороны РФ, передает The Barents Observer.

В этой же группе также движутся недавно модернизированный ракетный крейсер "Маршал Устинов" и новый фрегат "Адмирал Горшков".

Корабли движутся в сторону Кронштадта, где 29 июля примут участие в ежегодном морском параде.